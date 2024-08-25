Real Madrid rakibini kolay geçti! Arda Güler ilk 11'de başladı

Real Madrid, LaLiga'nın ikinci haftasında sahasında Real Valladolid'i 3-0 yenerek puanını 4'e yükseltti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı; goller Valverde, Diaz ve Endrick'ten geldi.Abone ol
LaLiga’nın ikinci haftasında Real Madrid sahasında Real Valladolid’i konuk etti.
Santiago Bernabeu’da oynanan maçta Real Madrid rakibini 50. dakikada Federico Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
ARDA GÜLER İLK 11’DE BAŞLADI
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler iyi şanslar yakalasa da skor katkısı sağlayamadı ve 69. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.
Real Madrid bu galibiyetle puanını 4’e yükseltirken, Real Valladolid ise 3 puanda kaldı.