BIST 9.668
DOLAR 33,98
EURO 38,03
ALTIN 2.745,10
HABER /  SPOR

Real Madrid rakibini kolay geçti! Arda Güler ilk 11'de başladı

Real Madrid rakibini kolay geçti! Arda Güler ilk 11'de başladı

Real Madrid, LaLiga'nın ikinci haftasında sahasında Real Valladolid'i 3-0 yenerek puanını 4'e yükseltti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı; goller Valverde, Diaz ve Endrick'ten geldi.

Abone ol

LaLiga’nın ikinci haftasında Real Madrid sahasında Real Valladolid’i konuk etti.

Santiago Bernabeu’da oynanan maçta Real Madrid rakibini 50. dakikada Federico Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

ARDA GÜLER İLK 11’DE BAŞLADI

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler iyi şanslar yakalasa da skor katkısı sağlayamadı ve 69. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 4’e yükseltirken, Real Valladolid ise 3 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İl Başkan Yardımcısı’na yorgun verme isabet etti
AK Parti İl Başkan Yardımcısı’na yorgun verme isabet etti
Arda Turan'dan taraftara 'Trabzonspor maçı' çağrısı
Arda Turan'dan taraftara 'Trabzonspor maçı' çağrısı
Rusya'dan Fransa'ya nota!
Rusya'dan Fransa'ya nota!
Nasrallah'tan misilleme açıklaması: Tamamlandı...
Nasrallah'tan misilleme açıklaması: Tamamlandı...
Düğüne gidiyorlardı! Feci kaza 29 kişi yaralandı
Düğüne gidiyorlardı! Feci kaza 29 kişi yaralandı
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
Trabzon'da 20 kişi dönme dolapta mahsur kaldı
Trabzon'da 20 kişi dönme dolapta mahsur kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük kızın pankartını görür görmez talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük kızın pankartını görür görmez talimat verdi
Aquaparkta feci olay! Su kaydırağından kaydıktan sonra...
Aquaparkta feci olay! Su kaydırağından kaydıktan sonra...
10 hava yolu şirketi güvenlik gerekçesiyle İsrail seferlerini iptal etti
10 hava yolu şirketi güvenlik gerekçesiyle İsrail seferlerini iptal etti
Yusuf Dikeç'in annesiyle olan fotoğrafına çirkin saldırı!
Yusuf Dikeç'in annesiyle olan fotoğrafına çirkin saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye 'kaçak yapı' tepkisi: İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye 'kaçak yapı' tepkisi: İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar