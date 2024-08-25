Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Fred (15, 60, 64), Edin Dzeko (53) ve Alikulov'un kendi kalesine (66) attığı gollerle geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe 7 puana yükselerek 2. sıraya yerleşirken, Rizespor 4 puanla 6. sırada kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada kazanan taraf 5-0'lık skorla sarı lacivertliler oldu. Fenerbahçe'nin galibiyet sayıları 15, 60, 64'te Fred, 53'te Edin Dzeko ve 66'da Alikulov'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Kanarya 7 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti. Rizespor ise 4 puanla 6. sırada kaldı.

Fred kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Fred, Ç. Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Mourinho çok memnun kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ç. Rizespor maçının 83. dakikasında oyundan aldığı Fred ile yedek kulübesinde kısa süre sohbet etti.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Rize'de maç sona erdi. Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup etti.

90'Maçın sonuna 1 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

88'Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybeden Teknik Direktör Daum için tezahürat yapıyor.

84'Mert Müldür'ün savunma arkasına pasında İrfan Can topla buluştu. İrfan'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu kaleyi bulmadı.

66'GOL! Fenerbahçe'de gol şov sürüyor. Rizesporlu Alikulov kendi kalesine attı. Sağ kanatta topu alan Tadic'in ceza sahasına ortasında Alikulov'a çarpan top ağlara gitti.

64'GOL! Fenerbahçe, Fred'in golüyle farkı açmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Tadic'in savunma arkasına pasında Dzeko golü bulamadı. Kaleciden seken topla buluşan Fred kaleciden dönen topu başarıyla tamamladı.

60'GOL! Fenerbahçe, Fred ile farkı 3'e çıkardı.

57'Rizespor sağ kanattan geldi. Ceza sahasına atılan pasta Ibrahim Olawoyin şut çekti fakat top Fenerbahçe savunmasından döndü.

53'GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün savunma arkasına pasında Dzeko sağ kanatta dar açıdan yerden vuruşla kaleci Gökhan'ı mağlup etti.

47'GÖKHAN! Tadic'in ortasında Oosterwolde kafayla gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan harika bir kurtarış yaptı.

Maç Başladı46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

42'KAÇTI! Çaykur Rizespor sol kanattan etkili geldi. Kale sahasına yapılan ortada arkaya açılan topa Varesanovic, sağ çaprazdan sert vurdu ancak kaleyi bulamadı.

39'Fred'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için penaltı incelemesi yapılıyor.

37'İnanılmaz bir gol kaçtı. Szymanski'nin savunma arkasına pasında Dzeko kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'ı geçemedi.

34'Allan Saint-Maximin'in ceza sahasına ortasında Dzeko topa istediği gibi dokunamadı.

30'Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Tadic, sol çaprazdan şutunu çekti. Savunmada Alikulov'a çarpan top dışarı gitti.

25'Tadic'in pası ile ceza yayında topla buluşan Fred, Szymanski'ye ara pas denedi ancak bu top hızlı. Aut.

21'Ceza sahasında topla buluşan Ibrahim Olawoyin, topla içeri girdikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

17'Sol kanattan ceza sahasına gönderilen topta savunma meşin yuvarlağı istediği gibi uzaklaştıramadı. Oosterwolde ceza sahası içinde dönen topu önüne almak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekliyor.

15'GOL! Fenerbahçe, Fred'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen Fenerbahçe'de Tadic pasında topla buluşan Fred, önünü boşalttıktan sonra harika bir şutla golü buldu.

11'Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski, bekletmeden içeri Dzeko'ya ortalamak istedi. Savunma bu topu karşıladı.

Pozisyon8'Sağ kanattan atak geliştiren Rizespor'da ceza sahası içine Akintola'ya atılan pası oyuncu kontrol edemedi.

1'Rize'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Mocsi, İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Varesanovic, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

45. randevu

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

Rize'deki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı.

Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

Tekrar edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası nedeniye karşılaşmanın tekrarına karar verdi.

Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Son 11 maçta beraberlik çıkmadı

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, pazar günü saat 21.45'te başlayacak.