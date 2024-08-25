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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızası, Boğaz'daki gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçişe kapatılmasına neden oldu. Boğaz'da Karar Sredina adlı tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Kıyı emniyetinden açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada arızalanan gemiyi kurtarmak için 3 römörkörün olay yerine yönlendirildiği belirtildi. KEGM'den yapılan açıklama şöyle:

"Romanya’dan Libya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

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