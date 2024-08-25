BIST 9.668
DOLAR 34,00
EURO 38,06
ALTIN 2.745,10
HABER /  POLİTİKA

MHP'de, Arzu Erdem'in istifası kabul edildi

MHP'de, Arzu Erdem'in istifası kabul edildi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinden istifa eden eski milletvekili Arzu Erdem’in istifasının kabul edildiğini açıkladı. Arzu Erdem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada MHP üyeliğinden ve üst kurul delegeliğinden baskı olmaksızın kendi özgür iradesiyle ayrıldığını belirtmişti.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa kararı alan 25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

'Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir'

Erdem'in istifasının kabul edildiğini duyuran Büyükataman, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir." dedi.

Ne olmuştu?

25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Erdem, istifa açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor 1 puanı son dakikada kurtardı
Adana Demirspor 1 puanı son dakikada kurtardı
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün skandal para kazanma yöntemi! 200 dava...
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün skandal para kazanma yöntemi! 200 dava...
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara çağrı
Batman'da dehşet! Önce genç kızı yaraladı, sonra intihar etti
Batman'da dehşet! Önce genç kızı yaraladı, sonra intihar etti
Real Madrid rakibini kolay geçti! Arda Güler ilk 11'de başladı
Real Madrid rakibini kolay geçti! Arda Güler ilk 11'de başladı
AK Parti İl Başkan Yardımcısı’na yorgun verme isabet etti
AK Parti İl Başkan Yardımcısı’na yorgun verme isabet etti
Arda Turan'dan taraftara 'Trabzonspor maçı' çağrısı
Arda Turan'dan taraftara 'Trabzonspor maçı' çağrısı
Rusya'dan Fransa'ya nota!
Rusya'dan Fransa'ya nota!
Nasrallah'tan misilleme açıklaması: Tamamlandı...
Nasrallah'tan misilleme açıklaması: Tamamlandı...
Düğüne gidiyorlardı! Feci kaza 29 kişi yaralandı
Düğüne gidiyorlardı! Feci kaza 29 kişi yaralandı
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak