MHP'de, Arzu Erdem'in istifası kabul edildi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinden istifa eden eski milletvekili Arzu Erdem’in istifasının kabul edildiğini açıkladı. Arzu Erdem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada MHP üyeliğinden ve üst kurul delegeliğinden baskı olmaksızın kendi özgür iradesiyle ayrıldığını belirtmişti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa kararı alan 25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

'Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir'

Erdem'in istifasının kabul edildiğini duyuran Büyükataman, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir." dedi.

Ne olmuştu?

25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Erdem, istifa açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.