Ali Yerlikaya'dan Tuncay Özkan tepkisi: İçindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki yağıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı "züppe" ifadesine tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullandığını belirterek, bu tür sözlerin sahibinin içindeki çirkinlikleri gözler önüne serdiğini vurguladı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlarına hakaret edenlerin ortak özelliklerinin millet tarafından bilindiğini ve kendilerinin Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etme çabalarını sürdüreceklerini ifade ederek, Özkan'ı ahlak dışı sözleri nedeniyle şiddetle kınadığını belirtti.

İşte Ali Yerlikaya'nın paylaşımı: