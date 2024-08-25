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Fahrettin Altun'dan Tuncay Özkan'a sert tepki: Cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı...

Fahrettin Altun'dan Tuncay Özkan'a sert tepki: Cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı "züppe" ifadesine sert tepki gösterdi. Altun, Erdoğan’a yönelik her türlü hakaretin ve kötülüğün hukuki ve siyasi bedelinin ödetileceğini vurgulayarak, Özkan’ın ifadelerini kınadıklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "züppe" ifadesini kullanmasını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Özkan'ı ve benzerlerini "cunta zihniyetli" ve "vesayet kırıntısı" olarak nitelendiren Altun, Erdoğan’ın her zaman destekleneceğini belirtti. Altun, Erdoğan’a yönelik hakaretlerin ve kötülüklerin hem hukuk önünde hem de siyaseten bedelinin ödetileceğini ifade ederek, Özkan’ın ahlaksız yaklaşımını kınadı ve ifadelerini aynen geri iade etti.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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