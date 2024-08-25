Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Tunç, CHP Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.

Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.

Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

Ömer Çelik ve Hamza Dağ'dan sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanı'mıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur." iadelerini kullandı.

Dağ da sosyal medya hesabından şu cümleleri paylaştı:

"Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'milletin adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da."