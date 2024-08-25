AK Partili vekilden Tuncay Özkan'a sosyal medyadan küfür

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'züppe' ifadesine tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Tuncay Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak küfürlü ifadeler kullandı.

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı çirkin ifadeler büyük yankı uyandırmıştı.

Özkan, Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak şu ifadelere yer vermişti:

Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken Seçim istiyoruz. Hodri meydan!

Soruşturma başlatıldı

Tuncay Özkan'ın bu çirkin sözleri sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tepkiler çığ gibi

Tuncay Özkan'ın bu paylaşımına kısa sürede peş peşe tepki gelirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi isimler Tuncay Özkan'ı kınadı.

AK Partili vekilden küfürlü paylaşım

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Nazırlı paylaşımında, "***spu çocuğu" ile "***spunun çocuğu" arasında büyük fark vardır. Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır. Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "***spu çocuğu"ndan sadır olabilir. Alçak herif." ifadelerine yer verdi.