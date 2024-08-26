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Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş! Hatayspor son dakikada yıkıldı

Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş! Hatayspor son dakikada yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Antalyaspor, ikinci yarıda geri dönerek maçı kazandı; Hatayspor ise 51. dakikada 10 kişi kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Antalyaspor geriden gelerek 3-2 kazandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekibi Hatayspor Carlos Strandberg'in 26 ve 32. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekip 60. dakikada Thalisson Kelven ve 66. dakikada Moussa Djenepo 'nun golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Son sözü 90. dakikada penaltıdan Braian Samudio kaydetti.

Hatayspor'da Guy-Marcelin Kilama 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor'da Ramzi Safuri 44.dakikada penaltı atışında yararlanamadı.

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