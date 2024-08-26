Tuncay Özkan'a bir tepki de Osman Nuri Kabaktepe'den

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çirkin paylaşımına tepki gösterdi.

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret dolu açıklamaları gündemi adeta sarstı.

Tuncay Özkan'a siyasi isimlerden tepki üzerine tepki gelirken en sert açıklamalardan birisi de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Söze baktık; söz değil... Söyleyene baktık; adam değil!" notunu düştü.

Kabaktepe'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

Söze baktık; söz değil...

Söyleyene baktık; adam değil!

Belli ki şer odakları, mensubu olduğu partinin TV kanalına çöken, FETÖ'nün önünde diz çöken, el pençe divan duran, hiçbir ahlâki ilkesi olmayan karakter fukarasının düğmesine yeniden basmış...

İsmi, kendi partisinde bile şaibe, kara ve kirli para ile anılan zat; milyonlarca vatandaşımızın teveccühü ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza kin ve nefret kusarak, kendi gibi çukur, zihni gibi aşağılık cümleler kurmuş!

İhanet masalarının emir eri olan bir şahsın, efendilerine yaranmak adına yaptığı bu galiz hakaretleri kendisine misliyle iade ediyoruz.

Herkes bilsin ki; Çukur Tuncay ve benzerlerinin, salyalarını devlet kurumlarına, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza bulaştırmalarına asla izin vermeyeceğiz.

Söze baktık; söz değil...

Söyleyene baktık; adam değil!



Belli ki şer odakları, mensubu olduğu partinin TV kanalına çöken, FETÖ'nün önünde diz çöken, el pençe divan duran, hiçbir ahlâki ilkesi olmayan karakter fukarasının düğmesine yeniden basmış…



İsmi, kendi partisinde bile… — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) August 25, 2024

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur" ifadelerini kullandı.