BIST 9.668
DOLAR 34,02
EURO 38,10
ALTIN 2.750,76
HABER /  POLİTİKA

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

İlgili Haberler
Tuncay Özkan'a bir tepki de Osman Nuri Kabaktepe'den Ali Yerlikaya'dan Tuncay Özkan tepkisi: İçindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır Fahrettin Altun'dan Tuncay Özkan'a sert tepki: Cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı...
ÖNCEKİ HABERLER
Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de oynatmasının sebebini açıkladı
Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de oynatmasının sebebini açıkladı
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Felix Uduokhai İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Felix Uduokhai İstanbul'a geldi
Metrobüs kullananlar dikkat! O durak yeniden açıldı
Metrobüs kullananlar dikkat! O durak yeniden açıldı
Esenyurt'ta bir sitede silah sesleri duyuldu!
Esenyurt'ta bir sitede silah sesleri duyuldu!
Mourinho'dan maç sonu 'VAR' tepkisi
Mourinho'dan maç sonu 'VAR' tepkisi
Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş! Hatayspor son dakikada yıkıldı
Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş! Hatayspor son dakikada yıkıldı
Tuncay Özkan'a bir tepki de Osman Nuri Kabaktepe'den
Tuncay Özkan'a bir tepki de Osman Nuri Kabaktepe'den
AK Partili vekilden Tuncay Özkan'a sosyal medyadan küfür
AK Partili vekilden Tuncay Özkan'a sosyal medyadan küfür
Ali Yerlikaya'dan Tuncay Özkan tepkisi: İçindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır
Ali Yerlikaya'dan Tuncay Özkan tepkisi: İçindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır
Tuncay Özkan hakkında soruşturma
Tuncay Özkan hakkında soruşturma
Fahrettin Altun'dan Tuncay Özkan'a sert tepki: Cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı...
Fahrettin Altun'dan Tuncay Özkan'a sert tepki: Cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı...
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu