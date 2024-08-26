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Alpay Özalan'a ödenen maaş israfmış! Özgür Özel "katil devlet" diyen Ahmet Şık'ı böyle sahiplendi!

TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan kavga ve sonrasında yaşananlar gazeteci Hadi Özışık'ın gündemindeydi. Özışık, Perde Arkası'nda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda yumruklu kavga çıktı. AK Parti ve DEM Partili milletvekilleri dakikalarca kavga etti, yaralananlar oldu. Ahmet Şık'ın sözlerine AK Partililer tepki gösterdi. AK Partili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan yerinden kalkarak Şık'a saldırdı. Özalan, Şık'ın boğazına sarılarak kürsüden indirmeye çalıştı. Şık da Özalan'a yumruk attı. Ardından milletvekilleri kürsüye koştu. DEM Partililer ile AK Partililer yumruk yumruğa kavga etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Milletvekili Alpay Özalan için, "Alpay beyin milletvekili yapılması doğru değil. Meclis İdare Amiri yapılması doğru değil. Alpay beye ödenen maaşının her bir kuruşu israftır bu memleket için. O kadar kötü bir şey ama mikroba 'Niye Hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz." ifadelerini kullandı. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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