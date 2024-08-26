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Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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