Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş az kalsın ölüyordu! "'Benim başıma gelmez' diyordum"
Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbi sıkışan, nefes almakta güçlük çeken Bektaş ölümden döndü. Kızının ameliyatı sonrası açıklama yapan Selen Görgüzel herkesi uyardı.
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in ilk eşinden olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş ölümden döndü.
Genç ismin önceki sabah kalbi sıkıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Bektaş’ın göğüs boşluğuna hava kaçtığı tespit edildi ve acil ameliyata alındı.
Selen Görgüzel'in kızının bu duruma gelmesinin sebebi ise elektronik sigaraydı. Apar topar hastaneye alınan Bektaş hastane odasından son halini paylaştı.
Anne Selen Görgüzel ise kızının sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı: "Kızım elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.