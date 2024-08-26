Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş az kalsın ölüyordu! "'Benim başıma gelmez' diyordum"

Anne Selen Görgüzel ise kızının sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı: "Kızım elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.