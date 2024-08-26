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Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Babalı Plajı'nda dün denize giren Ufuk Gakçı ve nişanlısı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan Gakçı ve nişanlısı, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, nişanlısının tedavisi sürüyor.

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