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Sabancı Holding iştiraki DxBV, Bulutistan'ın yüzde 65 hissesini satın aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sabancı Holding iştiraki DxBV, Bulutistan'ın yüzde 65 hissesini satın aldı

Sabancı Holding iştiraki Dx Technology Services and Investment BV (DxBV), yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan'ın (ICT Bulut Bilişim AŞ) yüzde 65'ini yaklaşık 39 milyon dolar bedelle satın aldı.

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Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 97 bin 330 lira nominal değere eşdeğer payların alımıyla birlikte Sabancı Topluluğu'nun Bulutistan'daki toplam sermaye payı yüzde 75,5 seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, satın almanın DxBV'nin yeni nesil veri merkezleri, bulut altyapısı ve platformlarıyla yönetilen hizmetlere yatırım yapma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Speur, "Sabancı Topluluğu olarak son yıllarda dijital teknolojiler konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çok sayıda önemli yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda Sabancı Ventures'ın da yatırımlarından biri olan Bulutistan'ı DxBV portföyü içinde görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk girişimcilerimizin vizyonu, yerelde edindikleri tecrübeleri yurt dışına taşıma başarıları ve büyüme potansiyellerini desteklemek bizim için gurur verici. Bulutistan'ın geliştirdiği ve sunduğu bulut çözümleriyle başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulutistan Üst Yöneticisi (CEO) Begim Başlıgil de yatırımın ardından Türkiye ve diğer hizmet verilen ülkelerde daha büyük ve güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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