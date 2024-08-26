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İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda yarın Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Aydınlıkevler" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Ünlü sanatçı Şener Şen'in rol aldığı, Das Das prodüksiyonu olan, "Zengin Mutfağı" oyunu 28 Ağustos'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izlenebilecek.

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri "Sefiller", Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 30-31 Ağustos'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

AKM ayrıca çocuklara özel atölyelerle çeşitli etkinliklere de hafta boyunca ev sahipliği yapacak.

Konserler

Bir zaman makinesinde pop müzik yorumlayarak tanınan müzik kolektifi Postmodern Jukebox, 1 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverleri ağırlayacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yarın Candan Erçetin, 28 Ağustos'ta Sıla, 29 Ağustos'da Serdar Ortaç, 30 Ağustos'ta Gökhan Özen, 31 Ağustos'ta Kenan Doğulu konser verecek. An Epic Symphony & Hayko Cepkin konseri ise 1 Eylül'de gerçekleşecek.

Sergiler

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" başlıklı sergi, Yerebatan Sarnıcı'nda ziyaret edilebilecek.

"Çit Kasrı ", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Büyük Mabeyn Köşkü" gibi birçok yapının görülebildiği Yıldız Sarayı da 1 Eylül'e kadar, pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

Mimar ve sanatçı Beste Aykut'un "Japonya’nın Yankıları: Kentsel ve Doğal Zıtlıkların Sanatı" başlıklı kişisel fotoğraf sergisi, 30 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi de "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisi de sanatseverleri ağırlayacak.

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