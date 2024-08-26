Anlamlı hediye! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye 76 adet gül verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede anlamlı bir jest yaptı. Erdoğan, 76 yaşındaki Bahçeli'ye yaşını temsilen 76 adet gül hediye etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.
Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. yaş gününü kutlayan Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etti.