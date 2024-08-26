Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor, St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.