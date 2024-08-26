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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Tuncay Özkan'a tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Tuncay Özkan'a tepki

 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı.

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Destici, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, 'siyasi bir eleştiri olarak' göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin ve mensuplarının arasında, asgari düzeyde sürmesi gereken diyaloğun profesyonelce ve ahlaksızca sabote edilmesini görmezden gelemeyeceklerini bildiren Destici, "Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör olduğunu" savundu.

Destici, şunları kaydetti:

"Yine bu tip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Umarım başta TBMM olmak üzere devletimizin, kamu düzenini korumakla görevli kurumları, bu kez görevlerini yaparlar."

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