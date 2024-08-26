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5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Portekiz Ulusal Coğrafya Enstitüsünün verdiği bilgiye göre, sabah yerel saat ile 05.11'de (TSİ 07.11) Lizbon'un güneyindeki Sines kenti açıklarında, 19 kilometre derinlikte, 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Portekiz dışında İspanya'nın güneyi ve Fas'ın kuzeyinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi can veya mal kaybı olmadı.

Lizbon'da 1 Kasım 1755'de meydana gelen deprem ve bunun ardından oluşan tsunamide yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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