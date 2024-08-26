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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ali Erbaş Paylaşımında, "Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953’üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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