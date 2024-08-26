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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla yapılan paylaşımlara yalanlama

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla yapılan paylaşımlara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla paylaşılan görselin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evraka ait olduğu iddiası doğru değildir. Söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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