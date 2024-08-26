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Muğla'da dilenci zabıta ekiplerine yakalandı: Paraları sakladığı yer pes dedirtti

Muğla'da dilenci zabıta ekiplerine yakalandı: Paraları sakladığı yer pes dedirtti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dilencinin ekmeğin içine sakladığı bin 515 liraya el konuldu.

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Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçe merkezi ve kaymakamlık önünde dilencilik yapan bir kişi yakalandı.

Dilencinin, elindeki poşette bulunan ekmeğin içine 1515 lira sakladığı belirlendi.

Ekipler tarafından paraya el konuldu ve dilenciye, Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.

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