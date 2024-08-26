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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yarın kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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