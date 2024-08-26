Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatına kaybetti.Abone ol
Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi Kamışlar Sokak'taki 8 katlı inşaat halindeki binanın 6'ncı katında çalışan çelik kapı ustası Muhyettin Aka (50), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aka'nın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.