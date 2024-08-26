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Adana'da tır ile çarpışan motosikletteki kadın öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da tır ile çarpışan motosikletteki kadın öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tır ile çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti.

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Ercan Togay (54) idaresindeki 01 FBT 15 plakalı motosiklet, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki kavşakta H.M.K'nin (60) kullandığı 01 ACH 162 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Ercan ve arkasındaki eşi Havva Togay yola savruldu.

Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, motosikletin arkasından tırın altına savrulan Havva Togay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ercan Togay ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Havva Togay'ın eşi ve kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan, tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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