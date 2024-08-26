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Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Beşiktaş'taki performansıyla akıllara gelen Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı aldı. 

Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı açıklamasında; "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel Futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. 

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