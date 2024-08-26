Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu

Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

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Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre sözleşme karşılıklı feshedilirken, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."