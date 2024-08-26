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Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap

Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap

Paris Olimpiyatları'nın simgesi haline gelen Yusuf Dikeç, annesi ile paylaştığı fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlarla ilgili sessizliğini bozdu. Dikeç, ''Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar'' dedi.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış anındaki pozisyonu ile dünya çapında bir şöhrete kavuştu. Olimpiyatlar sona erse de gündemden düşmeyen Dikeç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "En değerlim" notuyla annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

"KEŞKE ANNENİZİ PAYLAŞMASAYDINIZ"

Dikeç'in bu paylaşımından rahatsız olan bir kesim, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" başörtüsü nefretini açıkça dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Hemen sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük" şeklinde yorumlar yaparak Dikeç'ten paylaşımını silmesini istedi.

"ANNESİNİ SEVMEYEN ÜLKESİNİ DE SEVEMEZ"

Yaşananların ardından Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Annesi üzerinden başörtüsü nefretini kusanlara da Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yanıt veren Dikeç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak" dedi.

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