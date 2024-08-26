BIST 9.566
DOLAR 33,99
EURO 38,01
ALTIN 2.757,22
HABER /  DÜNYA

İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz

İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid'i Aksa'ya sinagog inşa etmenin yasal olarak mümkün olduğunu söylerken, skandal çıkışı Başbakanlık Ofisi, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" denildi.

Abone ol

İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, Mescid'i Aksa'ya sinagog inşa etmenin yasal olarak mümkün olduğu şeklinde skandal bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisi, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" diyerek Ben-Gvir'i yalanlarken, bakanlar da peş peşe tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi.

BEN-GVİR: MESCİD-İ AKSA'YA SİNAGOG İNŞA ETMEK İSTERİM

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" öne sürdü. Gvir, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" yanıtını verdi.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ: STATÜKODA DEĞİŞİKLİK YOK

Ben-Gvir'in hadsiz çıkışı İsrail'i de karıştırdı. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

"KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇAR"

Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu. Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Icardi'nin polise şikayet edilmesi ise gündem oldu
Icardi'nin polise şikayet edilmesi ise gündem oldu
Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap
Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap
Okan Buruk açıkladı: Muslera Young Boys maçında oynayacak mı?
Okan Buruk açıkladı: Muslera Young Boys maçında oynayacak mı?
Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi
MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi
Adana'da tır ile çarpışan motosikletteki kadın öldü
Adana'da tır ile çarpışan motosikletteki kadın öldü
Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
İsrail'den Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca İHA saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca İHA saldırısı