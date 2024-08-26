İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid'i Aksa'ya sinagog inşa etmenin yasal olarak mümkün olduğunu söylerken, skandal çıkışı Başbakanlık Ofisi, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" denildi.

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İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, Mescid'i Aksa'ya sinagog inşa etmenin yasal olarak mümkün olduğu şeklinde skandal bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisi, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" diyerek Ben-Gvir'i yalanlarken, bakanlar da peş peşe tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi.

BEN-GVİR: MESCİD-İ AKSA'YA SİNAGOG İNŞA ETMEK İSTERİM

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" öne sürdü. Gvir, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" yanıtını verdi.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ: STATÜKODA DEĞİŞİKLİK YOK

Ben-Gvir'in hadsiz çıkışı İsrail'i de karıştırdı. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

"KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇAR"

Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu. Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceğini söyledi.