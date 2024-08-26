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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 102’inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti.

Erdoğan paylaşımında, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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