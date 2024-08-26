BIST 9.566
DOLAR 33,99
EURO 38,02
ALTIN 2.756,39
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa çıkışı: Soysuz ve lanetli bir açıklama!

Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa çıkışı: Soysuz ve lanetli bir açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Çelik, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"MESCİD-İ AKSA MUKADDES DEĞERİMİZ, GÖZBEBEĞİMİZ VE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Mescid-i Aksa için "mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesini yapan Çelik, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in, "Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten" bahsetmesinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu vurguladı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de deprem oldu!
İzmir'de deprem oldu!
İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
DMM'den '1 milyon 200 bin dolarlık tekne' iddiasına yalanlama
DMM'den '1 milyon 200 bin dolarlık tekne' iddiasına yalanlama
Icardi'nin polise şikayet edilmesi ise gündem oldu
Icardi'nin polise şikayet edilmesi ise gündem oldu
Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap
Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap
Okan Buruk açıkladı: Muslera Young Boys maçında oynayacak mı?
Okan Buruk açıkladı: Muslera Young Boys maçında oynayacak mı?
Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi
MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi