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KIZILELMA PT-3 'gece taksi' testini başarıyla tamamladı

KIZILELMA PT-3 'gece taksi' testini başarıyla tamamladı

Yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi, kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor. BAYKAR Teknoloji tarafından geliştirilen KIZILELMA PT-3, gece taksi testlerini de başarıyla tamamladı.

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Milli gururumuz bir kez daha gökyüzüyle buluştu... İnsansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi, bir testi daha başarıyla tamamladı.

Kızılelma PT-3, Tekirdağ Çorlu'daki pistten teker kesti. Bu kez gece taksi performansı için gökyüzüne çıktı.

Gece saatlerindeki uçuş KIZILELMA PT-3'ün piste dönmesiyle son buldu. KIZILELMA PT-3 gece taksi testinden de tam not aldı.

KIZILELMA PT-3 ile ilgili gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu. O anlara ait görüntüleri paylaştı.

KIZILELMA PT-3, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip. Türk savunmasının gözdelerinden. Üstün özelliklere sahip KIZILELMA PT-3 Kısa Pistli Uçak Gemilerinden de kalkış ve iniş yapabiliyor. 

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