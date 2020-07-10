Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2020'nin büyük finaline artık haftalar kaldı, geri sayım başladı. Şampiyonluk koltuğuna emin adımlarla giden isimlerden biri de Master Chef ile fenomen olan Yasin Obuz oldu. Aslen Diyarbakırlı olan fakat uzun yıllar Kıbrıs'ta olduğu için Kıbrıs aksanı ile konuşan Yasin Obuz 33 yaşında ve 3 kardeş.

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Survivor büyük final heyecanı başladı artık son haftalara girildi. Şampiyonun belirleneceği Survivor'da parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken isimlerde biri de Yasin Obuz oldu. Masterchef yarışmasından birçok insanın tanıdığı ve sempatik tavırları ile sevdiği Yasin Obuz bu hafta eleme potasına girdi. Yasin Obuz'un da hayatı merak edildi. Peki kimdir Yasin Obuz, biyografisi...

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı.

Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.