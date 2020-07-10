BIST 114.145
DOLAR 6,87
EURO 7,77
ALTIN 398,22
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

5G insan sağlığına zararlı mı? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, 5G diye bilinen beşinci nesil kablosuz teknolojinin sağlığa zararlı olup olmadığına dair çıkan tartışmalara son noktayı koydu.

Abone ol

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti anlamına gelen 5G teknolojisi, koronavirüs döneminde sıkça konuşulan konuların başında geldi.

Birçok komplo teorisyeni, koronavirüsün 5G yüzünden ortaya çıktığını ve yayıldığını öne sürdü.

Hatta bu kampsamda İngiltere'deki bazı göstericiler, 5G istasyonlarını kundaklayarak şirketlere büyük zararlar verdi. Geçtiğimiz günlerde ise Belçika'da 5G'yi protesto eden yürüyüşler düzenlendi.

5G sağlığa zararlı mı?

Oregon Eyalet Üniversitesi'den araştırma ekibi, 5G ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir araştırma yayınladı.Üniversitenin Robyn Tanguay laboratuvarında çalışan araştırmacı Subham Dasgupta, “Çalışmamıza dayanarak, 5G radyasyonunun o kadar zararlı olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

Araştırmacılar, genellikle çevresel stres faktörleri ve biyolojik sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek için kullanılan zebra balıklarını kullandı.

Zebra balıkları ve insanların genomları ve gelişim süreçleri benzerlik gösteriyor. Bu nedenle zebra balıkları üzerinde yapılan çalışmalar insanlar için de geçerli görülüyor.

Balıklara 5G radyasyonu uygulandı 

Yapılan çalışmada zebra balıkları, 5G teknolojisinde kullanılan 3,5 GHz’lik radyo frekansı radyasyonuna maruz bırakıldı. Çalışma sonrasında balıkların davranışsal tepkilerinde ve ölüm oranlarında herhangi bir değişiklik görülmedi.

Balıkların embriyolarının ani sese tepkisininin ölçüldüğü bir deney esnasında ise küçük bir etki meydana geldi. Bilim insanları, şimdi bu etkinin nedeni üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Araştırmacılar bir sonraki aşamada, 5G'nin balıkların gen dizilimine olan etkisini de inceleyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
ORC son seçim anketini paylaştı yeni partilerin oy oranlarına bakın!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın makam odası haczedildi
AK Parti içinden kulis: Babacan kur gibidir, dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Ayasofya çıkışı: Açacaksan aç kardeşim
Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Carrefour kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş koyun fiyatları
BİM canlı kurbanlık hisse fiyatları kaç para?
Bekçi alımı 2020 e devlet başvuru ekranı kaç kişi alınacak?
Bakan Berat Albayrak: Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!
A101 kurbanlık satış fiyatları 2020 karaman koç kaç para?
Özer Arkun sevgilisi kimdir şiidet fotoğraflarını ifşa etti
Yorumlar