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AK Parti içinden kulis: Babacan kur gibidir, dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Partili bir vekilin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için "Babacan kur gibidir dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer" dediğini yazdı.

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Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir televizyon programı yapmak için geçen günlerde TBMM'ye gittiğini hatırlattı.

Kübra Par, 'Babacan kur gibidir' başlığıyla yayınlanan yazısında "Kamuoyu önünde pek belli etmiyorlar ama önümüzdeki seçimin kaderini ekonominin belirleyeceğinin AK Partililer de farkında." ifadelerini kullandı.

"Esprili ama zekice bir cevap verdi"

Kübra Par, yazısında şunları aktardı: Vekiller 'Meclis kapansa da artık tatile gitsek' havasındaydı ama AK parti önümüzdeki hafta sosyal medya düzenlemesini geçirdikten sonra tatile çıkma niyetinde.

İktidar kulisinde konu hemen yeni kurulan partilere geldi ister istemez. AK Partili bir vekile 'DEVA Partisi’nin şansı ne kadar sizce?' diye sordum, esprili ama zekice bir cevap verdi: Babacan kur gibidir dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer.

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