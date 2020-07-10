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Migros kurbanlık hisse fiyatları 2020 büyükbaş kaç para?

31 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramı için geri sayım başladı, kurbanlık pazarları da hareketlendi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2020 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki Migros'da kurbanlık fiyatları kaç para oldu, Migros küçükbaş koç fiyatları ve büyükbaş hisse fiyatları kaç para oldu?

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Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. 4 gün sürecek olan kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurbanlık arayışlarına başladı, yurdun dört bir yanında kurbanlık pazarları hareketlendi. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları belli oldu mu? 

Migros'da 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu sorularını yanıtı ise belli oldu. 

2020 MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

KÜÇÜKBAŞ

Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et

1.445,00 TL

Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et

1585,00 TL

BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE

1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et

1.825,00 TL

2019 yılında Migros kurbanlık fiyatları nasıldı:  
Kurbanlık dananın hisse fiyatı bu yıl Migros'ta en az 21 kilo et için 1.595 lira olarak açıklanmıştı. Koç fiyatları ise iki seçenekli. 12 kilo et veren kurbanlık koç 1.245 lira, 16 kiloluk olan ise 1.395 lira.
Migros'ta Boney Club kartı ile kurbanlık alımında 100 lira indirim var. Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına ise 6 taksit yapıldı. 

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