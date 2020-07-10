Bakan Berat Albayrak: Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ünlü edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce Ayasofya için söylediği "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" açıklamasını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararı için sayılı saatler kaldı. Merakla beklenen karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan heyecan uyandıran bir paylaşım geldi.

Albayrak, Twitter hesabında ünlü edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek'in videosunu ve Ayasofya ile ilgili sözlerini paylaştı.

Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerine yer verdi.