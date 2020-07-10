Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası

KARTAL'da özel bir okulun uyku odasında kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile hakkında 17.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

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KARTAL'da özel bir okulun uyku odasında yüzme öğretmeninin kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Hakkında hapis istemi ile dava açılan öğretmenin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına mağdur öğrencinin ailesi ve avukatları ile sanık ve avukatları katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen Avukat Neslihan Kütük de duruşmada hazır bulundu.

Söz alan tutuksuz sanık S.A., olayın anaokulu müdürü ile kampüs müdürü arasında yaşanan ihtilaftan kaynaklandığını öne sürdü. S.A., okula zarar vermek için kendisinin kurban seçildiğini iddia etti.

Mağdur çocuğun annesi söz alarak, söz konusu okuldan ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 2017 yılı Ekim ayına ait kamera görüntülerinin akıbetinin ve bu görüntülerden sorumlu kişinin kim olduğunun araştırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme, olayın geçtiği okula yazı yazarak, 2017 yılı Ekim ayına ait kamera görüntülerinin bulunup bulunmadığı, bu görüntülerin ne kadar süre saklanmakla yükümlü olunduğu, ne zamana kadar saklandığı, görüntülerden kimin sorumlu olduğu hususlarının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.