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Oyuncak bebeğin içinden kokain çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda oyuncak bebek içerisinde kokain ele geçirildiği bildirildi.

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu sattıklarını belirlediği şüphelilere yönelik dün iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, toplam 115,25 gram toz esrar, 3,16 gram metamfetamin ve oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 16,20 gram kokain ile bir hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, M.G., Y.M., M.B.Ç. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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