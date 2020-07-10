Kurban bayramına kaç gün kaldı 2020 sayaç

Dini bayramlardan biri olan kurban bayramı yaklaşıyor. Bu sene Diyanet takvimine göre kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. 4 gün süre Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

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Kurban bayramı için geri sayım artık başladı. 2020 Diyanet dini günler takvimine göre bu sene kurban bayramı 31 Temmuz'da başlıyor. 2020 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise belli olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurban bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Dini Günler takvimine göre bu yıl arefe 30 Ağustos Perşembe gününe denk gelirken; Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

Kaç gün tatil olacak: Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yeni bir karar verilmemesi durumunda cuma günü başlayacak olan bayram tatilinin son günü ise pazartesi olacak.

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurban kesmek, hicretin 2. yılında meşru' kılınmıştır. Meşrûiyeti, Kitab, Sünnet ve İcma' ile sâbittir.

Kurban kesmenin Kitaptan, yani, Kur'an'dan delîli, Kevser suresidir. Bu sûrede Cenâb-ı Hak, Resûlüllah Efendimize hitaben:

"Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyurmaktadır. Hanefî fakîhler, bu âyetten, kurban kesmenin vâcib olduğu ve emir peygamber Efendimize ise de umum mü'minlere de şâmil bulunduğu hükmünü çıkarmışlardır.

Kurban kesmeyi şiddetle emreden bâzı hadîs-i şerîfler vardır. Ebû Hüreyre'nin şu rivayeti bu hususta ibretli ve düşündürücüdür:

"Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize yaklaşmasın..."

Görüldüğü gibi, hadîs'te, maddî durumu müsait olanın kurban kesmesi şiddetle emredilmektedir. Bu durumdaki kimselerin, kurban kesmezlerse, her türlü namazları ve ibâdetleri Allah tarafından kabûl olunmayacağı, "mescidimize yaklaşmasınlar" ifadesinden anlaşılmaktadır.

Hazret-i Enes de, Resûlüllah Efendimizin bizzat kendi elleriyle iki koç kurban ettiğini beyan

etmektedir.

Kurban kesmenin uhrevî mükâfat ve faydasına ise, bir hadîs-i şerîf'te şu şekilde işaret buyurulmaktadır:

"Kurbanlarınızı büyük büyük kesin. Muhakkak ki onlar, Sırat'ta sizin binek hayvanlarınızdır."

Bu hadîs-i şerîfte, deve, inek gibi büyük baş hayvanları kurban etmeğe teşvik vardır.