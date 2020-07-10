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MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Merkezi, Devlet Bahçeli’nin talimatı ile MHP Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı'nı görevden aldığını açıklandı.

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Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın feshedildiği bildirildi.

MHP Genel Merkezi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile, 52. ve 54. maddeler gereği MHP Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı'nı görevden aldığını açıklandı.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'na önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

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