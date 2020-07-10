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Yerli otomobilin temelinin atılacağı tarih belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelerek TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma törenine katılacağı öğrenildi.

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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik’te tahsis edilen arazide inşaata başlamaya hazırlanıyor. İnşaat başlama tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz 2020 Cumartesi olması bekleniyor.

2023 yılı için 2 bin 420 işçi çalıştırılacak

2022 yılında tamamen elektrikli SUV ve sonrasında sedan model üretimini gerçekleştirmesi beklenen fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

Projenin toplam bedeli 22 milyar lira

Proje alanı 49 yıllığına TOGG’a tahsis edilirken arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon; 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak.

Temel atma törenine korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli alınacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'nin de açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

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