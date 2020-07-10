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Fenerbahçe'de Jailson ile yollar ayrılıyor

Bu sezon oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yolduran Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson ayrılığı kafaya taktı.

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Bu sezon stoper eksikliği yüzünden sık sık savunmanın göbeğinde görev verilen Sambacı, son Gençlerbirliği maçında da skandal hatalara imza atmıştı. Takımın teknik sorumlusu Tahir Karapınar, ilk yarıda Ozan Tufan’ı geriye çekip Jailson’a orta sahada görev vermiş ancak yine verim alamayınca da ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı.

“Avrupa kulüplerinin Jailson’a ilgisi var''
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Jailson’un menajeri Rodrigo Severo, Brezilya basınına yaptığı açıklamada “Avrupa kulüplerinin Jailson’a ilgisi var. Ancak, şu an için resmileşen bir teklif yok” diye konuştu.

4 milyona alınmıştı
Gauchahz’da yer alan haberde Jailson’u 4 milyon avro ve sonraki satıştan Gremio’ya %20 payla satın alan Fenerbahçe’nin, en azından yaptığı yatırımı geri almak istediği ve bunun için 5 milyon avro civarında bonservis bedeli belirlediği bilgisi verildi. 

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