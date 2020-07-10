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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Tabii' uygulaması paylaşımı

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerinin tatilde soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp, puan toplayabilecekleri uygulama hazırladıklarını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerimizi buraya alalım. Onlara tatilde her gün 4 dersten 10'ar soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekleri uygulama hazırladık. Android ve iOS cihazlarından 'Tabii' uygulamasını indirebilirsiniz" dedi.

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