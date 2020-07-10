Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Tabii' uygulaması paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerinin tatilde soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp, puan toplayabilecekleri uygulama hazırladıklarını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerimizi buraya alalım. Onlara tatilde her gün 4 dersten 10'ar soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekleri uygulama hazırladık. Android ve iOS cihazlarından 'Tabii' uygulamasını indirebilirsiniz" dedi.