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THY 18 yaş altına veli ya da vasi ile seyahat etme zorunluluğunu kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY) 18 yaş ve altı gençler uçaklarda veli ya da vasi ile seyahat etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu..

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18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"18 yaş altı gençler!

Bugün güzel haber sizin için.

Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat  etme zorunluluğu ortadan kalktı.

Ver elini memleket!

Ver elini tatil!

Ama lütfen Face with medical mask maskeniz ile beraber seyahat  ediniz."

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