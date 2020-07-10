İBB'deki atama CHP'yi karıştırdı! Yalçın Bayer'den olay yazı

CHP'nin 25 yıl sonra elde ettiği belediyelerdeki kadrolaşma politikası gündeme düştü. CHP örgütlerinin belediye başkanlarının atamalarına tepkili olduğunu söyleyen Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, en çok tepkiyi toplayan ismin İmamoğlu olduğunu belirtti.

Abone ol

Can Akın Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliği'ne atanması sonrası CHP'de sular durulmuyor. Bugüne kadar pek çok atama yapan İmamoğlu'na son hamlesi sonrası tepki beklenenden büyük oldu.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, son atamanın sadece CHP İstanbul örgütünü değil, bütün Türkiye’deki CHP’lileri ayağa kaldırdırdığını söyledi ve perde arkasında İmamoğlu’nun danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman ve kampanya sorumlusu Necati Özkan’ın olduğunun iddia edildiğini ifade etti.

Bayer, "Bu atamanın CHP kurultayına da yansıması olacağını belirten CHP’li bir üye “Bu atama Ekrem İmamoğlu ve İstanbul ekibinin ayağına dolanacak” yorumunu yaparken, dün köşemizde isimleri yer alanlar hakkında “Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu’nun ve de Erdoğan Toprak’ı da unutmuyoruz” demesi dikkat çekti." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın