Ahmet Hakan' hesabı mutlaka sorulmalıdır" dedi

Havai fişek faciasında 7 işçimiz hayatını kaybederken 3 askerimiz de şehit düştü. "Giden canların hesabı sorulmalıdır" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, havai fişeğin bundan böyle lanetli bir eğlence olduğunu ifade etti.

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Önce havai fişek fabrikasındaki patlamada 7 işçimizi kaybettik bunun acısı dinmemişken havai fişek taşıma işlemi sırasında 3 askerimiz şehit düştü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da iki olayın da üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti ve "Gökyüzünde çalımlı bir biçimde patlayan her havai fişek... Vefat eden işçilerimizi, şehit düşen askerlerimizi hatırlatacak bizlere.Havai fişek artık lanetli bir eğlencedir hepimizin gözünde." diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ekmeğinin peşinde koşan 7 emekçimizi, işçimizi kaybettik havai fişek fabrikasındaki patlamada.

Daha bunun acısı dinmemişken...

Dün de üç askerimiz şehit oldu.

Havai fişek taşıma işlemi sırasında.

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İlk olarak söyleyeceklerim şunlar:

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Bu iki olayın da üzerine gidilmelidir.





Fabrikadaki patlamanın da üzerine gidilmelidir, askerlerimizin havai fişek taşıma işleminde ne işi olduğunun da üzerine gidilmelidir.

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Giden canların hesabı mutlaka sorulmalıdır.

İhmallerin, özensizliklerin, savruklukların sorumluları, yargı önünde muhakkak hesap vermelidir.

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İkinci olarak söyleyeceklerim ise şunlar:

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En başta kuşlara verdiği zarar olmak üzere bazı kusurlarından söz ediyorduk havai fişeğin.

Ama şu saatten sonra...

Gökyüzünde çalımlı bir biçimde patlayan her havai fişek...

Vefat eden işçilerimizi, şehit düşen askerlerimizi hatırlatacak bizlere.

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Kısacası havai fişek...

Artık lanetli bir eğlencedir hepimizin gözünde.

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