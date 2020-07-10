UNESCO’dan 'Ayasofya' çıkışı: Önceden bize bildirilmesi gerekiyor

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili Reuters'a konuşan UNESCO yetkilileri, "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Danıştay’ın merakla beklenen 'Ayasofya kararı' öncesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yetkilileri Reuters haber ajansına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Dünya Kültür Mirası Komitesi inceleme yapabilir"

Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığı ve bunun getirdiği bazı yükümlülükler olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir.

Diyalog başlatma çağrısı

Yetkililer, konuyla ilgili Türkiye’ye mektup yazarak endişelerini dile getirdiklerini belirterek, “Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.