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UNESCO’dan 'Ayasofya' çıkışı: Önceden bize bildirilmesi gerekiyor

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili Reuters'a konuşan UNESCO yetkilileri, "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Danıştay’ın merakla beklenen 'Ayasofya kararı' öncesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yetkilileri Reuters haber ajansına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Dünya Kültür Mirası Komitesi inceleme yapabilir"

Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığı ve bunun getirdiği bazı yükümlülükler olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir.

Diyalog başlatma çağrısı

Yetkililer, konuyla ilgili Türkiye’ye mektup yazarak endişelerini dile getirdiklerini belirterek, “Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İptal kararı bekliyoruz' demişti

Ayasofya’yla ilgili Reuters’a konuşanlar arasında AK Partili yetkililer de vardı. İsmini vermeden konuşan bir yetkili, şunları söylemişti: Ayasofya’nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay’ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekleniyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz.

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